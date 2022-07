Mann pågrepet i Oslo siktet for knivdrap i Hamburg

Påtalemyndigheten i Hamburg opplyser til TV 2 at drapet skjedde i april 2020.

Politiinspektør Hanne Fauske i Oslo politidistrikt sier at en av deres patruljer traff mannen i forbindelse med et rutineoppdrag i juni. I etterkant av dette oppdraget fikk de beskjed fra Kripos om at mannen var etterlyst av tyske myndigheter.

Ifølge Fauske skjedde pågripelsen fredag uten dramatikk, og søndag ble han varetektsfengslet i Oslo tingrett i påvente av utlevering til Tyskland der han er siktet for knivdrap.

Mannen har ikke tatt stilling til om han vil samtykke til utlevering. Ifølge mannens forsvarer, advokat Henrik Boehlke, er klienten hans innforstått med at han trolig vil bli utlevert innen kort tid.

