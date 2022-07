Køkaos etter kjedekollisjon i Bergen

Tunnelen er stengt i retning Bergen etter at en buss og to personbiler kolliderte i hverandre i Eidsvågtunnelen litt over 15.30 tirsdag ettermiddag.

– Det var en smell mellom en buss og to personbiler, og det er materielle skader, men det er ikke meldt om alvorlig personskade, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

Tidligere på ettermiddagen var Eidsvågtunnelen stengt i begge retninger, men nå er tunnelen åpen ut fra Bergen sentrum. Likevel skaper det trafikale utfordringer.

– De som kan utsette avreisen sin, bør gjøre det. Her blir det lange køer, skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

Anbefalingen gjelder reisende som skal sørover mot Bergen.

