Freya får internasjonal oppmerksomhet

Etter at SAS-streiken ble avblåst, har nyhetsbildet i Norge sakte, men sikkert beveget seg mot mer sedvanlige agurktider, noe som ikke er helt uvanlig i disse sommertider.

Etter at hvalrossen Freya dukket opp stadig lenger inn Oslofjorden, har hun daglig skapt overskrifter i både riksmediene og lokalaviser.

Det er ikke første gang en hvalross kommer på besøk i disse trakter, men eksperter har påpekt hvor sjelden det er at de slår seg til ro her såpass lenge. Det uvanlige besøket vekker nå oppsikt verden over.

Indisk avis

– Det er midt på sommeren i Norge og en perfekt tid for lange svømmeturer og fiskeeventyr. Men for mange Oslo-folk blir sommerplanene avbrutt av nærværet av hvalrossen Freya, skriver indiske The Indian Express.

En rekke britiske aviser og medier har også fått med seg fenomenet.

– Hun er døpt Freya etter den norrøne kjærlighetsgudinnen og har mer eller mindre blitt en kjendis i landet, skriver BBC.

Problematisk side

– Freya ble først berømt i Norge da hun klatret opp i fritidsbåter i Kragerø, en idyllisk kystby på sørkysten, og hun har gjort det samme i hovedstadens farvann siden 17. juli, skriver The Guardian.

Mange skriver samtidig også om hvordan all oppmerksomheten og begeistringen rundt Freya også har en litt mer problematisk side.

– Dessverre har all oppmerksomheten vært stressende og overveldende for henne. I det siste har hun befunnet seg i Oslo, hvor tilskuerne har vært for mange, skriver det amerikanske nettstedet Huffington Post.

