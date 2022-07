Mannen er tiltalt for en rekke rasistiske utsagn mot den 13 år gamle jenta.

Mannens forsvar mener sakens forhistorie ikke kommer fram i tiltalen og hevder tiltalte ikke har rasistiske holdninger ettersom hans egne barn har minoritetsbakgrunn.

Statsforvalteren åpnet en tilsynssak etter at tiltaltes barn ble utsatt for mobbing på skolen, noe skolen også fikk kritikk for. Ifølge avisen var det mobbesaken som utløste utbruddet som nevnes i tiltalen.

Saken skal opp for retten i august.

