Væpnet aksjon i Bergen – meldinger om trusler og ran

Politiet opplyser at mannen er en kjenning av politiet, skriver Bergens Tidende.

– Vi leter etter en mann med kniv, men det er ingen grunn til å tro at vedkommende er en fare for andre. Vi snakker med personen som meldte det inn, sier operasjonsleder Eivind Hellesund til BT.

Politiet skriver på Twitter at det ble meldt om en person som var blitt truet med kniv. De opplyser at ingen er skadd. Det er også meldt om at en person er utsatt for et ran på Danmarks plass. Ifølge politiet kan det være snakk om samme gjerningsmann.

