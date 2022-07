Ukraina-krigen gir mangel på vinterdekk i Norge, ifølge bransjen

Nesten en tredel av dekkene vi kjøper i Norge, produseres i Russland, og som en del av en rekke sanksjoner mot landet, har Norge sluttet å produsere dekkene sine der, skriver Nettavisen.

– Russland har lenge vært en stor produsent av vinterdekk for landene i nord. Grunnen til det er at Russland er et enormt marked, med stor etterspørsel og enorme ressurser. Men de hadde en importtoll som ikke var overkommelig for norske leverandører. Da fant de samme leverandørene ut at de kunne sette opp fabrikker der borte og dermed gjøre det billigere å importere til Norden, sier Paul Oord, administrerende direktør i Starco Norge, en av landets største dekkleverandører.

Han forteller at de nå ikke får dekk fra Russland lenger, og at de er i ferd med å flytte fabrikkene ut av landet, noe som ventes å ta tid. Dermed forsøker dekkleverandørene nå å skaffe dekk fra asiatiske land isteden.

Oord forteller at mangel på en bestemt ståltype som importeres fra Ukraina, heller ikke gjør situasjonen bedre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen