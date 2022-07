Firedobling i antallet redningsoppdrag for Røde Kors

– Vi ser en økning av oppdrag på steder med de kjente turistmålene i høyfjellet og de litt mer utfordrende gåturene, sier Jarle Bjørge Øverland, nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps, til NRK.

Mens det i 2007 ble gjennomført 196 redningsoppdrag, var tallet oppe i 868 i fjor.

Landsrådsleder Kjersti Løvik tror årsaken til økningen rett og slett er at flere begir seg ut på tur nå sammenlignet med tidligere.

– Det legges mer til rette for friluftsliv, det er mer turstier og mer fokus på helseeffekten av å være ute. Og da skjer det mer ulykker ute, sier hun.

Røde Kors ber folk være nøye med forberedelser og planlegging før man skal ut på tur. Noe som effektivt kan minimere risikoen for et uhell, er riktig fottøy. Røde Kors forteller at de blant annet har hentet folk på tur med crocs på føttene.

