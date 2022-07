Film skal motvirke overgrep på Norway Cup

Falch skal gi barn og ungdom fire konkrete tips for at de skal oppleve at det er trygt og gøy å drive med idretten sin, skriver Sex og Politikk i en pressemelding.

Organisasjonen samarbeider med Redd Barna og flere andre organisasjoner om prosjektet. Sex og Politikk har bidratt med faglige innspill om positiv seksualitet.

– Rundt 300.000 barn i Norge deltar i organisert idrett, og dessverre opplever også noen av disse barna ubehagelige hendelser som trakassering, vold, seksuelle overgrep eller andre krengende handlinger. Det er ekstra viktig at store møteplasser, sånn som Norway Cup, tar på seg et ansvar for å forebygge mot slike hendelser, forteller Vilde Graff Senje, seniorrådgiver og teamleder for seksualitetsundervisning hos Sex og Politikk.

Norway Cup finner sted fra 30. juli til 6. august. Siden 1972 har over 50.000 lag fra 127 nasjoner deltatt i turneringen.

