FHI: Svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i Norge

Samtidig mener FHI at det er større sannsynlighet for videre spredning blant grupper av menn som har sex med menn, kommer det fram i den nye risikovurderingen.

– Vi vurderer at smitten kan fortsette å spre seg i miljøer hvor menn har sex med menn, selv uten stadig nye importerte tilfeller, sier lege Elisabeth Astrup ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Det er per 25. juli 46 smittetilfeller i Norge. Av disse er 28 smitter her i landet, og det er hovedsak i Oslo de er blitt smittet. Alle som er smittet av apekopper i Norge, er menn.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om virusets spredningsevne og stor usikkerhet om den videre utviklingen, men vi kommer til å fortsette arbeidet som allerede er i gang med best mulig å ivareta pasientene og forsøke å stoppe utbruddet. Det er viktig at vi sørger for målrettet informasjon om hvordan man kan redusere risikoen for smitte, sier Astrup.

23. juli fastslo Verdens helseorganisasjon (WHO) at apekopper er en global helsekrise. Viruset har nå passert 16.000 tilfeller i 75 land.

