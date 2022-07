Halvparten av scanningsystemet til billettene er nede, sier en vekter på stedet til TV 2.

TV 2 melder videre at de lange køene utenfor konsertområdet har stoppet opp, og at det nå blir forsøkt å sluse inn andre steder for å unngå kaos.

Det tyske metallbandet skal søndag kveld spille på Bjerke travbane foran 60.000 tilskuere, og både politiet og Ruter har i forkant advart publikum om at det kan bli krevende med trafikk og kollektivtransport før og etter konserten.