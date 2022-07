Usikkert om Freya fortsatt er i Oslo

– Det kan se ut som hun har beveget seg videre, og vi vet ikke hvor. Det beste er om naturen går sin gang, og at hun beveger seg vekk fra områder med mye mennesker, sier kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini i en SMS til VG.

Torsdag hadde Fiskeridirektoratet, som har forvaltningsansvaret for Freya, et møte for å avgjøre hva de skal gjøre med hvalrossen. Der ble det besluttet at direktoratets skip Rind skal overvåke det halvt tonn tunge dyret, og for å forhindre uønskede hendelser og mindre forstyrrelser rundt Freya, skriver Aftenposten.

– Vårt fartøy Rind er på vei og ventes å ankomme Oslo rundt klokken 13. Deretter skal vi rekognosere og finne ut hvor hvalrossen beveger seg nå. Vi kommer altså med mer informasjon i ettermiddag, skriver kommunikasjonsdirektør Anette Aase i en epost til NTB fredag.

Siden mandag har det vært stor ståhei rundt Freya, som har oppholdt seg og klatret opp i flere småbåter i Frognerkilen i Oslo. Onsdag oppsto det flere potensielt farlige situasjoner, blant annet med flere padlere som kom svært nær det store dyret.

Samtidig ba Bymiljøetaten folk om å unngå å stresse dyret slik at man havner i en situasjon hvor avlivning vil bli et tema.

