Støttegruppa mener de overlevende etter Utøya mangler hjelp

– Hjelpeapparatet var ikke rigget for å ta seg av de overlevende fra Utøya, og erfaring viser at mange kommuner har gjort svært lite for å bli bedre, sa Regitze Schäffer Botnen i Støttegruppa under minnearrangementet på øya fredag.

Hun overlevde terrorangrepet på Utøya for 11 år siden, og la vekt på at hun kjenner mange som fremdeles sliter med traumer.

– De fleste av oss som overlevde terrorhandlingen på Utøya har ikke kommet oss gjennom utdanning, andre har brukt dobbelt så lang tid og har derfor mye gjeld, andre igjen klarer ikke å stå i jobb i det hele tatt men møter en lukket hånd fra hjelpeapparatet. De har ikke krefter til å kjempe for det de har krav på, sa hun.

Schäffer Botnen understreket at til tross for at det nå har gått 11 år siden terrorangrepet, må vi ikke glemme å lytte til dem som opplevde terroren på kroppen.

– Vi som var her for 11 år siden fikk oppleve noe som ingen bør oppleve. Vi ble skyteskive til en massemorder. For mange er de verste arrene de som ikke synes, de som ligger gjemt og truende. Traumer som dukker opp når du minst aner det, og med en kraft du ikke kan kontrollere, sa Schäffer Botnen fra scenen.

