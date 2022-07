Siktede etter masseskytingen i Oslo begjært videre fengslet

Terrorsiktede Zaniar Matapour er fremdeles siktet for terror, og begjæres videre fengslet, fortalte politiet på en pressekonferanse fredag.

Matapour fremstilles for videre varetektsfengsling på mandag. Det er så langt uklart om fengslingsmøtet blir fysisk, eller om det bli gjennomført uten rettsmøte som kontorforretning.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

