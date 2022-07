Sak mot voldtektstiltalt politimann skal opp i lagmannsretten

Både politimannen og påtalemyndigheten anket dommen fra tingretten, skriver Rana Blad.

Aktor ba i tingretten om ni års fengsel for to voldtekter, fem tilfeller av misbruk av stillingen til å skaffe seg sex og et grovt brudd på tjenesteplikten, men mannen ble frifunnet for store deler av tiltalen.

Han ble dømt til fengsel i to år for grovt uaktsom voldtekt og to tilfeller av overmaktmisbruk, men nå skal altså saken behandles på nytt.

– Saken er ennå ikke berammet, men lagmannsretten har signalisert at de kan få opp saken på senhøsten, sier politimannens forsvarer, advokat John Christian Elden.

