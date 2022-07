Oslo Børs gikk inn i helgen med oppgang

Norsk Hydro la fredag fram resultat for andre kvartal. Selskapet omsatte for 64,8 milliarder kroner, nesten en dobling fra 34,6 milliarder kroner i samme kvartal i 2021. Selskapet steg 6,4 prosent etter kvartalstallene. Equinor, Aker BP og Kahoot hadde også en god dag på Oslo Børs. Selskapene gikk opp med henholdsvis 3,1 prosent, 1,6 prosent og 4,8 prosent.

En økning i oljeprisen bidro også til at børsen steg. Ved stengetid ble et fat nordsjøolje omsatt for 104,64 dollar fatet, noe som er en oppgang på 0,77 prosent.

Fredag debuterte Øystein Stray Spetalen-selskapet Standard Supply på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth, skriver E24. Offshoreskip-satsingen avsluttet dagen på 5,60 kroner, som tilsvarer en oppgang på 5,66 prosent.

Det ble en positiv dag på de toneangivende europeiske børsene. FTSE 100-indeksen i London var fredag ettermiddag opp 0,2 prosent. Den tyske DAX-indeksen var opp 0,2 prosent, også den franske CAC 40-indeksen var opp 0,3 prosent.

