Mindre sommertrafikk i år – men flere ulykker i første halvår

Statens vegvesen la fredag fram trafikktall fra midt i juli i år sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi ser en klar nedgang i trafikken på typiske feriestrekninger i uke 28 (midt i juli) fra 2021 til 2022. Så langt i juli er seks personer omkommet i julitrafikken. Dette er på samme nivå som i fjor, sier avdelingsdirektør Tone Margrethe Oppedal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Tallene viser at det er mindre trafikk på de fleste veiene Statens vegvesen har sammenlignet, med unntak av E6 ved Sarpsborg og E18 ved Langangen hvor det var en liten økning fra i fjor.

I første halvår i år har det vært dobbelt så mange dødsfall som på samme tid i fjor. Oppedal forteller at Statens vegvesen jobber med å finne ut årsaken til økningen i dødsfall.

– Vi jobber intenst for å finne hva som skjedde i første halvår – om det er noen fellesnevnere for ulykkene, og hva vi kan gjøre for å komme tilbake på rett spor, sier Oppedal.

Statens vegvesen mener at bilister og MC-førere har et stort ansvar i trafikken, og at hver enkelt av oss kan redusere risikoen med enkle tiltak.

– Først og fremst er det svært viktig å holde konsentrasjonen i og på trafikken. Når man kjører – bil eller MC – da er det det man gjør. Man kjører. Da gjør man ikke andre ting. Hold øynene på veien, sier han.

Han påpeker at det er lett å bli uoppmerksom med feriepakket bil og mange mulige distraksjoner, som støyende passasjerer og mye å se langs veien.

– Ta heller hyppige pauser og stopp for å beundre utsikten. Det pågår også en diskusjon om bilenes mange «duppedingser» og skjermer, og om disse distraherer mer enn de hjelper sjåførene, forteller Oppedal i pressemeldingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen