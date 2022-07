Flere døde i MC-ulykker hittil i år enn i hele fjor

May Liss Urang, leder i Naf MC Oslo, sier til Aftenposten at å kjøre motorsykkel krever mye høyere konsentrasjon enn bil – og peker på utfordringer med svinger, og at motorsykler har kortere bremselengde og færre lys.

– Flere bilførere ligger for tett oppi både motorsykler og biler. Da kan det bli påkjørsler bakfra hvis motorsykler må bråbremse, sier hun til avisen.

I en pressemelding fra Motorsykkelimportørenes forening (MCF) kommer den meritterte motorsportutøveren Pål Anders Ullevålseter med flere tips til MC-førere: Avpasse farten inn mot svinger, gå på kurs jevnlig, og at man må kjøre i sitt eget tempo.

