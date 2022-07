Varmest ble det i Lysebotn i Rogaland med 33,6 grader. Det er én grad under fylkesrekorden på 34,6 grader og to grader under den nasjonale rekorden på 35,6 grader.

Etter Lysebotn fulgte Valle i Agder med 31,8 grader, og Veggli i Rollag kommune i Viken med 31,6 grader.

– Det blir ikke like varmt i dag, opplyser meteorologene.

