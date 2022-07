Fengselsansatte slår alarm: – Pengemangel kan gå ut over sikkerheten

I et brev til justisministeren og justisdepartementet, uttrykker forbundsleder Asle Aase stor bekymring for tilstanden i kriminalomsorgen, skriver TV 2.

– Dette er ikke noe som har oppstått nå nylig. Dette er arven etter Erna som vi ser nå. De kuttet 300 millioner til kriminalomsorgen, og de pengene er borte, sier Aase til kanalen.

Et av fengslene som har blitt nødt til å stenge en avdeling på grunn av underskudd, er kvinnefengselet Bredtvedt i Oslo.

– Når vi ikke har nok folk, så går det utover de innsatte. I ytterste konsekvens går det også utover samfunnssikkerheten, sier fengselsleder Doris Bakken.

Statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justisdepartementet sier at han har tillit til at kriminalomsorgen ordner opp. Han opplyser at regjeringen er i dialog med forbundet og har planlagt et møte.

Han påpeker også at regjeringen har varslet en økning på 100 millioner kroner fra 2023.

– Det er et tegn på at vi tar kriminalomsorgen på alvor, sier han.

Justispolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre skriver i en epost at kuttene i kriminalomsorgen var del av den såkalte ABE-reformen.

– Reformen gjaldt alle etater og var et viktig steg i arbeidet med å redusere byråkrati og skaffe rom for politiske prioriteringer, sier han, men understreker at han forstår at reformen har vært vanskelig.

