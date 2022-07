Færre bruker bilbelte

– Å bruke bilbelte er et av de enkleste trafikksikkerhetstiltakene som finnes, og det er foruroligende at vi utsteder flere gebyrer for dette i år enn i fjor, sier seksjonsleder Jan Erik Myhr i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet har hittil i år kontrollert belte- og hjelmbruk på over 120 000 kjøretøy, en nedgang på rundt 5 prosent fra i fjor. Likevel har altså flere blitt tatt for å kjøre uten bilbelte. 1 237 personer har fått gebyr for dette, sammenlignet med 1 032 på samme tidspunkt i fjor.

Dersom du blir tatt for å kjøre uten bilbelte på, kan du risikere et gebyr på 1 500 kroner.

– Selv om de fleste bruker bilbelte, er det likevel overraskende at så mange ikke bruker det, siden vi vet at det har svært god effekt om ulykken er ute, sier Myhr.

Rundt fire av ti som mister livet i trafikkulykker, hadde ikke bilbelte, ifølge tall fra Vegvesenet.

