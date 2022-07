Tre SAS-flygninger for strandede turister i dag

Det opplyser pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

– Det er tre 180-setters fly som skal hente hjem til sammen 540 passasjerer. Disse går i ettermiddag og i kveld, sier hun.

Dette er de tre rutene:

* Chania – København

* Chania – Evenes

* Chania – Trondheim

– De to flyene til Evenes og Trondheim mellomlander i Oslo, men det er kun for teknisk kontroll, og det vil ikke være mulig med avstigning her, sier Sund.

Det er også planlagt flere flyginger torsdag, men destinasjonene er ikke fastsatt og må avklares med charteroperatørene, ifølge Sund.

Den avsluttede SAS-streiken setter fortsatt preg på trafikkbildet. Onsdag er 70 SAS-flyginger innstilt, og torsdag er allerede ni flyginger kansellert. Totalt har 2.497 flyginger i Norge blitt kansellert som følge av streiken.

