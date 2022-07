Tre menn tiltalt for smugling av flere hundre tusen piller

Pillene ble smuglet i flere omganger til Norge, ifølge tiltalen. Den mest alvorlige smuglingen skjedde i september 2020, da Tollvesenet beslagla 150 000 piller Rivotril. Denne hendelsen er alle tre mennene tiltalt for.

Pillene ble fraktet fra Ungarn i en semitrailer som ble stanset av Tollvesenet i Oslo.

To av mennene er i tillegg tiltalt for en rekke smuglinger av til sammen 175 000 piller Rivotril og 15 000 piller Ksalol. Disse smuglingsepisodene er mennene tiltalt for enkeltvis. Mennene sitter varetektsfengslet i Kongsvinger og Drammen fengsel.

Pillene inneholder stoffer som regnes som narkotika om man ikke har fått det av lege.

Beslagene ble gjort mellom januar og desember 2020. Saken skal opp for Romerike og Glåmdal tingrett 6. desember.

I mars 2021 meldte politiet at de hadde avslørt et kriminelt nettverk som smuglet Rivotril-tabletter. Der nevnte de blant annet storbeslaget på 150 000 piller i september 2020, som de tre mennene nå er tiltalt for.

Politiet sa i 2021 at de samarbeidet med politi fra Ungarn om å avsløre nettverket. Under en aksjon i Ungarn i mars i fjor ble det funnet 9,3 millioner tabletter, samt store mengder av virkestoffet klonazepam og ingredienser til illegal produksjon av Rivotril.

