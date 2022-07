Pilotforeningene skal stemme over SAS-avtalen i starten av august

For selv om SAS og pilotenes forhandlingsledere ble enige om en avtale, er det på ingen måte en garanti for at konflikten er over. Avtalen skal nemlig godkjennes av medlemmene til de fire ulike pilotforeningene gjennom uravstemninger.

– Det er ikke fastsatt noen dato ennå. Det er en del logistikk som må på plass, men prosessen starter opp i løpet av neste uke. Da faller det en avgjørelse om to-tre uker, sier Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening til NTB.

Ifølge han planlegger de å samkjøre prosessen med foreningene i Danmark og Sverige.

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, skriver i en SMS til NTB at en dato for uravstemningen sannsynligvis vil bli avgjort før helgen.

Både Skogvang og Klokset har sagt at de ikke kan garantere for at avtalen blir akseptert av medlemmene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen