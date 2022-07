Nattoget på Nordlandsbanen står fast i Trøndelag

Passasjerene har måttet vente inne i over sju timer, skriver Helgelendingen.

– Vi sitter enda på Lassemoen, og aner ikke når det kommer nok busser og henter oss. Informasjonen er elendig, og vi er mange som er frustrerte, sier en passasjer som ønsker å være anonym.

– Det har gått sju timer siden toget stoppet, doen virker ikke og fortsatt vet vi ingenting. Det skal jo ikke gå an, sier vedkommende.

Informasjonssjef Hilde Ling i SJ sier at lokomotivet har havarert, og at det derfor ble full stopp på Lassemoen. Det jobbes på spreng med å skaffe alternativ transport, sier hun.

– Vi sliter fælt med å få tak i busser som kan frakte passasjerene videre, noe som dessverre er et kjent problem her i Norge. Den siste beskjeden jeg har fått, er at det allerede har vært en buss og hentet passasjerer, mens de neste er på vei og skal være der om kort tid, sa Lyng litt over klokka 10.

Hun har samtidig full forståelse for at flere av passasjerene har reagert på den lange ventetiden.

– Det som har skjedd, er svært beklagelig, og jeg skjønner godt at mange ikke synes det er greit å sitte i ro i så mange timer ekstra. De har det heldigvis tørt og varmt, og vi forsøker å ta vare på dem så godt vi kan.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen