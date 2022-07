Mann tapte koronahotell-anke i lagmannsretten

Mannen er svensk statsborger og reiste i mai 2021 til Sverige fordi onkelen var død, og familien skulle samles, skriver Rett24.

Da han kom tilbake til Norge, testet han negativt for korona og gjennomførte karantenen hjemme i sin avsidesliggende bolig. Dette til tross for at kommunen påla ham å ta inn på karantenehotell.

Resultatet ble i tingretten en bot på 24.000 kroner. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett.

Mannens forsvarer, advokat Olaf Halvorsen Rønning, sier at de allerede har anket saken til Høyesterett.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen