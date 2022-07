FHI: Sommerbølgen med covid-19 har passert toppen

Det fremgår i Folkehelseinstituttets ukesrapport for uke 27 og 28.

– Den samlede overvåkingen indikerer at sommerbølgen har passert toppen og at smittespredningen i befolkningen og antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak er avtagende, skriver FHI.

I forrige uke ble det lagt inn 252 nye pasienter som har covid-19 som hovedårsak, ifølge foreløpige tall. Til sammenligning var tallet 319 uka før, mens tallet var 361 i uke 26.

De understreker videre at smittesituasjonen fremdeles er uforutsigbar og dessuten preget av sommerferie.

– Situasjonsbildet kan endres når befolkningen kommer tilbake til normal hverdag etter sommeren eller av nye varianter. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, påpeker FHI.

