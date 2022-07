Besøket overgår forventningene: – Utrolig hyggelig

– Det som kanskje er det morsomste, er å se fjesene på de menneskene som går rundt. Det er utrolig hyggelig å se de reaksjonene. Det er rett og slett blide og fornøyde folk som forundrer og beundrer seg over det de ser. Så det er koselig å spionere litt på publikum, sier avdelingsdirektør Rolf Yngve Uggen på Nasjonalmuseet til NRK.

I tillegg har museet passert over 10.000 medlemmer.

Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo kostet 6,15 milliarder kroner å bygge og har en av Norges dyreste inngangsbilletter på 180 kroner for en voksen. Det huser Norges mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. 6.500 verk blir presentert i utstillingene, som går over 86 rom og to etasjer.

