Stortingspolitikere med skatte-varsel mister omstridt psykologtilbud

Aftenposten skriver at ordningen blir avviket.

– Det kom svært få henvendelser om behov for slik bistand, sier pressevakten på Stortinget.

Bakgrunnen for psykologtilbudet var at 28 nåværende og tidligere stortingspolitikere i juni fikk varsel om at de kunne få krav fra Skatteetaten. Årsaken var at etaten mente at de ikke hadde skattet nok av pendlerboliger de har fått.

Etter anmodning fra flere partigrupper besluttet Stortingets daværende direktør Marianne Andreassen å tilby psykososiale tjenester til representanter som hadde fått varsel fra Skatteetaten. Begrunnelsen var at det kunne være krevende å motta et slikt varsel.

Nyheten om at politikere brukte offentlige penger på å slippe ventetid på psykolog, vakte reaksjoner. Spesielt siden den skulle gis til politikere som kunne ha fått urettmessig skattefrihet på gratis pendlerboliger.

Aftenposten har spurt flere politikere om saken, men ikke fått svar.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) henviser til Stortingets administrasjon, SVs medlem av presidentskapet Ingrid Fiskaa vil ikke kommentere saken, KrFs leder Olaug Bollestad, medlem i helse- og omsorgskomiteen, har ikke besvart Aftenpostens henvendelse, første nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Aps Cecilie Myrseth, er på ferie og ikke tilgjengelig før i august, opplyser partikontoret.

