Riksmekleren om SAS-konflikten: – Aldri opplevd lignende

– Jeg er veldig glad for at streiken er over, og at alle ansatte får komme tilbake på jobb, og ikke minst at de reisende får komme seg på flyene igjen, sier den norske riksmekleren Mats Ruland til NTB noen timer etter at partene i SAS-konflikten kom til enighet.

Samtidig medgir han at han aldri har opplevd et lignende medietrykk under et lønnsoppgjør. Partene har vært nødt til å være veldig forsiktig med å diskutere forhandlingene, da mye er konkurranse – og børssensitivt, sier Ruland.

– Når det gjelder innholdet i avtalen, så må partene kommentere det. Riksmekleren skal være nøytral, men det var viktig for alle at de kom i mål, sier han.

SAS-streiken har rammet omtrent 380 000 passasjerer, og over 2 500 fly i Norge har blitt kansellert. Streiken har kostet selskapet mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

