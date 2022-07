Overnattet på Starbucks: – Vi har fått veldig lite hjelp

Klokka 03.20 natt til tirsdag ble SAS-streiken avblåst etter 15 dager med tøffe forhandlinger. Over 2.500 fly bare i Norge har blitt kansellert, og også tirsdag var det flere som ikke kom seg dit de egentlig skulle.

På Gardermoen møter Dagsavisen flere som har fått reiseplanene sine endret den siste tiden. Noen ser fram til å fly SAS igjen i framtiden, andre har fullstendig mistet tilliten.

– Flyet vårt ble kansellert sju timer før avgang søndag morgen. Men da var vi allerede på Hamar, sier Pernille Kiran Ness og Linnea Buchardt, som opprinnelig er fra Ålesund.

Natt til mandag endte de opp med å overnatte på Starbucks inne på Gardermoen. De peker mot kafeen:

– Vi sov på de sofaene der borte. Det var ikke noe behagelig, for å si det sånn. Men det var ingen andre der, da. Det virket som at de fleste kom seg videre andre steder.

Brukt 15.000 på flybilletter

Ness og Buchardt skulle egentlig reise på ferie til Tyrkia forrige søndag. Det skulle være første ferien alene uten foreldre. Men så gikk ting galt.

På Gardermoen søndag fikk jentene beskjed om at SAS ikke kunne hjelpe dem, verken med fly eller overnatting.

– Vi har fått veldig lite hjelp. De sa at det var altfor tidlig, og at de ikke hadde noe å tilby.

For tirsdag natt ordnet Ness og Buchardt seg hotellovernatting i nærheten av flyplassen. Jentene fikk også booket nye flybilletter på egen hånd, men da med et annet selskap. Totalt har billettene kostet dem 15.000 kroner. 5.000 for de opprinnelige billettene med SAS, og 10.000 for de nye.

Dagsavisen møter jentene ved SAS’ servicedesk, hvor de håper å få refundert noe av pengene.

Dagsavisen har spurt SAS om de ikke tilbyr hotellovernatting til alle som får flyene sine kansellert, og om de ikke tilbyr hjelp med å finne alternative reiser. SAS har i skrivende stund ikke svart på spørsmålene.

Noen hindringer underveis ødelegger ikke lykken for Pernille Kiran Ness og Linnea Buchardt som skal på ferie alene for første gang. Flyet går klokka 14.20 tirsdag. Nå gleder de seg, først og fremst. - Vi kommer sent ned i dag da. Men vi skal bade! (Kristine Dammen)

– Det er ikke moro å sitte og vente i uvissa

Nancy Grønmo og ektemannen har vært en uke i byen Annecy i Frankrike for å delta i et bryllup. Turen var veldig fin, forteller Grønmo. Helt til de skulle begynne på hjemreisen.

I Paris var det rundt 40 grader, og på grunn av varmen var alle tog kansellert. Omsider kom paret seg til Gardermoen med selskapet Flyr, slik planen var. Så ble siste etappe hjem til Tromsø med SAS kansellert. Nå viser det seg at også togene nordover er fullbookede.

– Vi sendes rundt fra kø til kø her, men får beskjed om at alt er fullt, både tog og fly. Det er ikke noe moro å sitte og vente i uvissa, sier Grønmo.

Nancy Grønmo venter ved SAS-serviceluka på Gardermoen. Hun og ektemannen var forberedt på at SAS-flygningen hjem til Tromsø kunne bli kansellert, men tenkte de kunne ta tog og buss. Men togene er også fullbooket tirsdag formiddag. (Kristine Dammen)

På veien har de også mistet bagasjen.

– Reiseforsikringen dekket ikke det, for ettersom flyet fra Gardermoen ble kansellert så regnes Gardermoen som siste destinasjon. Men jeg har sett på Facebook at forsikringsselskapene anbefaler å kun ha med håndbagasje nå, sier Grønmo med et matt smil.

Paret kom til Gardermoen rett etter frokost på et hotell like ved, i håp om å få vite når de kunne reise videre. Foreløpig vet de lite.

– Jeg liker eventyr

– Jeg er alltid heldig i livet.

Det sier Joseph Tete. Han har vært på ferie i Paris, og nå skal han hjem til Leknes i Nordland. Det har vært forsinkelser hele veien, både på vei ned, og nå på vei hjem. Men ellers går det bra, smiler han.

– Jeg visste at det var streik, men jeg tok sjansen. Jeg liker eventyr. Dessuten var billetten med SAS til fra Gardermoen til Bodø ganske billig, 746 kroner kosta det.

Tete bestilte hjemreisen bare tre dager før han dro fra Paris. Hos Flyr var det fullt, og overraskende dyrt, sier han. Billettene til Norwegian var enda dyrere.

Joseph Tete visste at det var SAS-streik da han bestilte flybilletter hjem fra Paris for bare noen dager siden. Men Tete tok sjansen, også fordi de andre billettalternativene var mye dyrere. (Kristine Dammen)

Vil velge SAS igjen

– Foreløpig går det greit, sier Bernt og datteren Aleksandra. Sammen med lillebror skal de tre på ferie til Italia.

I morges våknet familien til beskjed om at flyet var kansellert, det skjedde i løpet av natten. Da kastet Bernt seg rundt og booket andre billetter.

Bernt forteller at han har fulgt tett med på SAS-streiken, og trodde ikke at den kom til å vare hele 14 dager. Han, datteren Aleksandra, og sønnen skal til Italia. (Kristine Dammen)

– Nå har vi faktisk flere billetter enn vi trenger. Så det er det vi skal prøve å få gjort om på, forteller Bernt når Dagsavisens utsending møter ham og barna foran servicedesken til SAS på Gardermoen.

Bernt forteller at han har fulgt tett med på SAS-streiken. Han trodde ikke at den kom til å vare så lenge, men er glad på selskapets vegne for at den endelig er over.

På spørsmål om han vil velge SAS igjen neste gang han skal ut og reise, er han positiv:

– Jeg liker SAS. De har alltid vært der, og er stødig og bra. Til vanlig har de bra tjenester.

Foreldrene booket togbilletter

Hanna Moss, Selma Chan, Matilde Wensel, Sofiya og Nora Belcaid venter på flyet til Tyrkia. Tidligere på dagen ankom de Gardermoen fra Bergen, med tog, etter anbefaling fra foreldrene.

– Vi skulle egentlig fly med SAS til Gardermoen, men fordi det var så usikkert endte vi opp med å bestille togbilletter og ta toget i stedet, forteller jentene.

Det var like greit, for flyet ble kansellert. Om en uke flyr jentene SAS hjem igjen, om alt går etter planen.

– Vi er litt skeptiske, men vi satser på at det går greit om en uke.

F. v.: Hanna Moss, Selma Chan, Matilde Wensel, Sofiya Nora Belcaid på Gardermoen. Foreldrene til jentene mente det var best at jentene tok toget fra Bergen til Gardermoen, for å være på den sikre siden. (Kristine D)

