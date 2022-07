Oslo utreder egen avgift for bensin- og dieselbiler

NRK skriver at avgiften utredes som et alternativ til forslaget om å opprette en sone fri for fossilbiler i Oslo sentrum.

I Oslo var byrådets mål et forbud mot fossilbiler innenfor Ring 1 allerede i år og innenfor Ring 2 i 2026. Men Statens vegvesen slo i fjor høst fast at et slikt forbud ikke er mulig innenfor dagens lovverk. Etter flere runder med staten har byrådet nå bedt Bymiljøetaten om å utrede en avgift som en plan B.

– Dette endrer ikke at det primære målet skal være nullutslippssone, men åpner for at en betalingsløsning kan være et skritt på veien dersom dette kan gi raskere innføring eller andre relevante fordeler, heter det i oppdragsbrevet fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

