Flyanalytiker: – Tror SAS vil overleve

SAS måtte strekke seg langt for bli enige med pilotene om ny tariffavtale. Men avtalen betyr ikke spikeren i kisten for selskapet, tror flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

– Det virker på meg som at SAS har en god sjanse til å nå målene med reduksjon av gjeld og innhenting av frisk kapital, sier Elnæs til NTB.

SAS-ledelsen kan imidlertid ikke senke skuldrene enda.

– Det er krevende for SAS nå. Under denne konflikten har omdømmet fått seg en ordentlig trøkk. SAS må så raskt som mulig komme med en strategi for å vinne kundenes gunst, sier han.

At SAS håndterer klager og krav om kompensasjon på en god måte, blir avgjørende i tiden fremover, tror Elnæs.

– SAS har litt av en oppgave når det gjelder å gjenoppbygge tilliten. Her må de virkelig levere i toppklasse.

Spolerte ferier

– Det er mange flyselskaper med dårlig rykte som selger mange billetter – hvor ille er egentlig omdømmeproblemet?

– Vi vet ikke så mye om de langsiktige konsekvensene av denne streiken når det gjelder kundetilliten. Men opptil 400.000 passasjerer ble rammet av streiken. Så det er mange som har fått spolert sommerferien, og som nok kommer til å huske dette her ganske godt, sier Elnæs.

Må få ro i selskapet

Avtalen mellom pilotene og SAS innebærer at pilotene ikke kan streike på fem og et halvt år. Men i SAS er det over 30 fagforeninger, og Elnæs sier at det er viktig at det ikke blir flere arbeidskonflikter i tiden fremover.

– Det viktigste for SAS er de får mest mulig ro i selskapet sånn at de kan gjennomføre endringer.

Hvis selskapet får gjennomført endringsplanen de planlegger, så vil ikke Elnæs være redd for å bestille sommerferie med SAS til neste år.

– Jeg tror SAS har en god plan. De har en solid merkevare som har stått veldig støtt i det skandinaviske markedet i mange år. Jeg har tro på ledelsen og styret. Og jeg tror de ansatte i SAS både i luften og bakken er interesserte i at sas skal komme gjennom omstillingen for å sikre sine arbeidsplasser.





