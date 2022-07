En million nordmenn regner med å bli solbrent i sommer

Undersøkelsen avdekker også at over 60 prosent bruker solkremen fra i fjor og over halvparten smører seg med for lange intervaller.

– Når man ser disse tallene, er det ikke så rart at så mange forventer å bli solbrente denne sommeren, sier Stig Henning Pedersen, farmasøyt og driftsdirektør i Farmasiet, i en pressemelding.

Tallene kommer fram i en undersøkelse som er gjennomført av Respons Analyse, på oppdrag fra Farmasiet.

– Dette er veldig høye tall og svært bekymringsfullt. Solskader er permanente og øker sjansen betraktelig for å få hudkreft senere i livet, sier Pedersen.

Han anbefaler å dusje i kaldt vann og smøre huden med fuktighetskrem hvis man blir solbrent.

– I tillegg kan det være lurt å unngå solen i 2–3 dager etter du har blitt solbrent. Etter dette bør du være påpasselig med å ikke bli brent igjen. Det beste er å oppholde seg i skyggen til huden får kommet seg, avslutter Pedersen.

