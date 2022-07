Flyanalytiker: Knusende for SAS dersom det ikke blir enighet

– Hvis ikke, vil det være knusende for SAS, som da må snu til plan C eller plan D. Da må man med stor sannsynlighet selge unna eiendeler for å få den nødvendige finansieringen til Chapter 11-prosessen og SAS Forward, sier Sydbank-analytiker Jacob Pedersen til Dagens Næringsliv.

SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs sa før forhandlingsstart at selskapet trolig er ferdig med forhandlingene dersom det ikke blir enighet mandag.

– Det høres ut som om dette er en måte å legge press på pilotene på, og for å få fortgang, sier Pedersen.

Tror på løsning

Det blir en løsning mandag, tror han.

– Jeg ville blitt veldig overrasket om de gikk hjem for å sove enda en gang. Jeg tror i dag er dagen, om det tar tre eller 30 timer til, så tror jeg det er høyst sannsynlig at de holder på nå til de finner en løsning, sier han.

På spørsmål om hva slags finansiering SAS kan komme til å få fra potensielle nye investorer eller långivere, er ikke analytikeren i tvil.

– Det vil være noe som er uten rente. SAS trenger pengene.

– Uansvarlig å fortsette

Blir det ingen løsning i SAS-konflikten mandag, er SAS trolig ferdig med å forhandle, sier selskapets forhandlingsleder.

– Det ser sånn ut. Vi skal aldri si aldri, men da skal man være så tett på en løsning som overhodet mulig. Vi er snart ved veis ende, det er vi, sa Marianne Hernæs til pressen da hun ankom Näringslivets Hus over en time etter at forhandlingene etter planen skulle starte.

Det begynner å bli uansvarlig å fortsette, sa hun.

– Det er en meget, meget alvorlig situasjon. Vi har vært i mekling i tre-fire uker og i konflikt i over to uker. Vi begynner å nærme oss et tidspunkt hvor jeg som forhandlingsleder må innse at nå kommer vi ikke lenger, sa hun.

