Emiren av Qatar på besøk i Norge - i en av verdens største yachter

Yachten Al Lusail forlot sørlandsbyen søndag ettermiddag, skriver Fædrelandsvennen.

Yachten har vakt stor oppsikt i byen. Blant annet har Fædrelandsvennen skrevet om innkjøp av fisk og mulig besøk i Farsund, mens Stavanger Aftenblad har funnet ut at emiren har tenkt seg til Rogaland etter hvert.

Verdt fem milliarder

Den 123 meter lange båten har en verdi på nær fem milliarder kroner og la til kai i Kristiansand i 20-tiden lørdag.

Emir Tamim bin Hamad al Thani ankom med privatfly til Kristiansand lufthavn Kjevik klokka 22.16 lørdag kveld og reiste deretter til kaia i Kristiansand. VG får bekreftet at det var emiren som ankom med flyet, men politiet kjenner ikke til formålet med besøket.

Yachten Al Lusail Yachten Al Lusail er en av verdens største, og verdt omkring fem milliarder kroner. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Leder arbeidet med fotball-VM i Qatar

Qatars statsoverhode er via det statlige selskapet Qatar Sports Investment også eier av fotballklubben Paris Saint Germain, samt leder for det svært kontroversielle arbeidet med å få fotball-VM i 2022 til Qatar.

VM i fotball 2022 er det 22. verdensmesterskapet i fotball for herrer. Det skal etter planen avholdes fra 21. november til 18. desember 2022 i Qatar.

Tildelingen ble besluttet i 2010 av FIFAs daværende eksekutivkomite, og siden har det vært debatt både i norske og internasjonale medier, skriver Norges Fotballforbund. Systematiske menneskerettighetsbrudd av migrantarbeideres rettigheter har blitt avslørt, Ifølge Amnesty.

Norges Fotballforbund stemte ikke for tildelingen, og har i flere år engasjert seg sammen med nordiske fotballforbund og fagbevegelse for at gjestearbeiderne får bedre forhold.

