BankID på mobil forsvinner – fremover må du betale via app eller med kodebrikke

Det opplyser Jan Bjerved, som er leder for BankID.

Han sier at årsaken til at mobilmetoden byttes ut, er fordi BankID på app vil gjøre det lettere å bruke og mer tilgjengelig for flere. I tillegg skal det spare brukerne for tid.

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet, altså et slags digitalt pass for å bekrefte hvem du er.

Begrensninger

Bjerved påpeker at det er begrenset hva BankID på mobil kan brukes til, blant annet når det gjelder signering av dokumenter.

– BankID på app støtter flere brukstilfeller enn BankID på mobil. Tjenesten har heller ingen kostnader for brukerne og krever kun datatrafikk for å fungere. Dette gjør også tjenesten mer stabil og pålitelig for brukerne, sier han.

Å bruke vanlig BankID med kodebrikke eller app koster ingenting. Noen teleoperatører tar betalt for BankID på mobil fordi denne tjenesten er knyttet til sim-kortet på mobilen.

Utfasing fra høsten av

Utfasingen starter i høst mellom september og november. Første steg er å stanse alle nye aktiveringer av BankID på mobil.

Bjerved anbefaler derfor å laste ned appen så snart du får beskjed fra din bank om at det nærmer seg, for en smidig overgang.

– BankID på mobil vil fortsatt fungere for dem som har tjenesten aktivert, sier han.

– Men siden tjenesten er knyttet til mobilens sim-kort, vil de som mister mobilen, bytter mobiloperatør eller får nytt sim-kort etter at det er stoppet for nye aktiveringer, også miste tilgangen til BankID på mobil. Da må de heller velge app eller kodebrikke som alternativ, sier han videre.

Anbefaling: Husk passord

Bjerved sier at det kan oppstå problemer med å aktivere appen fordi da kreves det at man har et aktivt BankID-sertifikat fra banken. Det er ikke det samme som BankID på mobil, understreker han.

– Trofaste BankID på mobilbrukere kan oppleve at deres BankID-sertifikat er utløpt hvis de ikke har brukt kodebrikken på lang tid, og at de ikke får aktivert BankID-appen. Vi vil derfor oppfordre folk til å sjekke om de har et aktivt BankID-sertifikat før de laster ned BankID-appen, sier Bjerved.

Dette kan sjekkes via Min Side på BankID.no, som gir en oversikt over hvilke BankID-sertifikat som er aktive. Dersom man ikke har et aktiv BankID-sertifikat, må det bestilles gjennom banken man bruker – gjerne i god tid på grunn av leveringstiden, sier Bjerved.

App-brukerne må også huske sitt BankID-passord når de skal logge inn og signere i appen. De som ikke husker passordet sitt, kan bestille nytt i banken.

Ansiktsgjenkjenning

Til høsten oppdateres BankID-appen med biometri, altså kan brukerne bruke ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk eller pinkode i BankID-appen.

– Der dagens løsning tar omtrent 30 sekunder, vil innloggingen med BankID-appen ta under 10 sekunder når vi lanserer biometri, sier Bjerved.

– Denne innloggingen vil folk bruke i flere og flere situasjoner. Hvis du skal signere avtaler som krever ekstra sikkerhet, må du fortsatt bruke personlig passord, sier han videre.

Nærmere hundre banker i Norge tilbyr BankID-appen, mens noen banker har sin egen kodeapp for BankID. Du vil få informasjon fra din bank om hvilken app du skal benytte.

