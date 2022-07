Flere omkom i utforkjøring og bilbrann i Tromsø

Operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt opplyser til NTB at de ikke kan utelukke at det er flere omkomne. Fordi bilen har brent, er det vanskelig å identifisere de avdøde.

Det er ingen overlevende etter ulykken. Politiet ble varslet av en tilfeldig forbipasserende i 5.35-tiden lørdag morgen.

– Politiet jobber nå med å få identifisert de omkomne slik at pårørende kan bli varslet, skriver politiet på Twitter.

Varaordfører Marlene Berntsen Bråthen i Tromsø opplyser til VG at kommunens kriseteam er varslet.

Organisasjonsdirektør Mari Hult Enoksen i Tromsø kommune sier til VG at kommunens rolle nå i hovedsak er å ivareta de pårørende etter ulykken.