Ifølge NRK gjelder det transport fra Oslo til Tromsø og Kirkenes. Fredag fikk Statsforvalteren rapporter fra sykehusene om hvordan pilotstreiken påvirker helsevesenet.

– Vi hører at man har klart å lappe sammen vaktlister, takket være at helsearbeidere som er på jobb, tar ekstra vakter. De strekker seg ekstra langt for at dette skal kunne gå, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

– Vi ser også, og vet, at situasjonen blir mer alvorlig over helga dersom streiken fortsetter, legger hun til.

