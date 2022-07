SAS’ forhandlingsleder: – Vi jobber intenst

– Det er møter med mekleren underveis og hele tiden. Vi har jobbet mye med det materielle innholdet for å forstå betydningen av det motparten har lagt fram, sa Hernæs til pressen i 18.30-tiden fredag.

Tidligere på dagen uttalte pilotlederne at det ikke hadde vært kontakt mellom partene fredag. Forhandlingslederen forklarte den manglene kontakten mellom partene slik:

– Det er fordi vi har jobbet intenst på vår side for å sikre at vi har en framtid for SAS, sa Hernæs.

Hun sa at selskapet vil ta kontakt med pilotene snart, men ville ikke svare på spørsmålet om hun har håp om en løsning fredag kveld.

– Jeg kan love deg at vi gjør alt vi kan for å finne en løsning på dette. Det er en annen forhandling enn vanlige kollektivforhandlinger. Dette handler om SAS’ overlevelse, sa hun.

– Om man ikke blir enige, vet jeg faktisk ikke hva som skjer, tilføyde hun.

