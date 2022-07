Sånn unngår du at sykkelen din blir stjålet

– Vi vet at sykkeltyveri og redsel for å få frastjålet sykkelen hindrer folk fra å bruke sykkelen, særlig i de store byene, sier senior forbrukerrådgiver i NAF, Janne Pedersen.

Forrige uke skrev Dagsavisen om at flere ønsker sikker sykkelparkering når de kjøper bolig i Oslo. Bare i hovedstaden ble det meldt 5.599 sykler stjålet i 2021, opplyser Politiet.

Ifølge NAF Sykkel stjeles det rundt 15.000 sykler i Norge hvert år. Det er i snitt 41 hver dag.

Men hvordan unngår du at din gamle DBS eller splitter nye Diamant blir stjålet?

Tre tips for unngå tyveri

Pedersen jobber mye med NAF Sykkel og kommer med tre «ganske enkle» råd for å unngå sykkeltyveri.

1. Bruk to forsikringsgodkjente (FG-godkjente) sykkellåser.

– Ha en god lås, helst to låser, som er godkjent av forsikringsselskapene. Vi har tidligere testet sykkellåser, og den som vant var en veldig billig lås. Du trenger altså ikke bruke mye penger for å sikre sykkelen din. Har du en billig bøylelås og en kjettinglås gjør du det vanskeligere for tyven. Jo lengre tid det tar jo vanskeligere blir det, sier Pedersen.

Her kan du se en liste over alle FG-godkjente sykkellåser.

2. Registrer sykkelen i et sykkelregister.

– Om flere registrerer syklene sine i et sykkelregister, blir det vanskeligere å selge stjålne sykler på bruktmarkedet. Særlig hvis folk bruker registrene for å sjekke om en sykkel er stjålet før de kjøper den.

– Det vil fortsatt skje sykkeltyverier i stort monn der de blir kjørt ut av landet, men det å gjøre noe med bruktmarkedet vil uansett ha effekt, mener vi. Vi vet også at politiet bruker sykkelregistrene og ønsker at flere skal bruke de.

3. Undersøk forsikringen din.

– Det tredje er at du må undersøke forsikringen din. De aller fleste har sykkeltyveri i innboforsikringen, men det er ulike vilkår for de ulike forsikringene. Sykkelforsikringen dekker for eksempel maks 30.000 kroner, da kan det hende du ikke har god nok dekning for en dyr sykkel. Noen dekker også bare sykkeltyveri i egen bod. Sjekk hvilken forsikring du har, vilkårene for forsikringen, hvor mye den dekker og hvor den gjelder.

Janne Pedersen i NAF. (NAF)

Finn rammenummeret ditt

Som Pedersen trekker fram er en av tingene du kan gjøre for å hindre at din eller et familiemedlems sykkel blir stjålet å registrere den i et sykkelregister. Det finnes flere sykkelregistre i Norge, der NAF Sykkelregister, Bikemember og Solid Sykkelregister er noen eksempler. Å registrere sykkelen står også på politiets tips-liste for å unngå sykkeltyveri.

Når du registrerer sykkelen din må du ha rammenummeret, eller serie-/fabrikasjonsnummeret. Dette kan du finne forskjellige steder på sykkelrammen, avhengig av merke og modell. På noen sykler står nummeret rett på rammen og på noen er nummeret klistret på. Aktiv i Oslo skriver at det også kan være lurt å gravere inn nummeret flere steder på sykkelen.

Det er forskriftsfestet at alle sykler «skal være tydelig og varig merket med fabrikasjonsnummer, som skal være angitt på rammen. Det skal være plassert og utført slik at det er godt synlig og slik at det ikke lett kan fjernes eller endres.»

De fleste sykkelregistrene koster penger, og flere sender deg et klistremerke, eller en oblat, du kan feste på sykkelen. Her kan det for eksempel være en QR-kode som kan skannes for å finne eieren til en bortkommen sykkel. Merkene skal også avskrekke tyver.

Du burde også passe på at sykkelregisteret er FG-godkjent. Det er kun de tre nevnte sykkelregistrene som er godkjente i Norge.

På undersiden av rammen er et ganske vanlig sted å finne rammenummeret. (Herman Bjør)

Oslo sentrum mest utsatt

NAF Sykkel har også utviklet et kart over syklene som er meldt stjålet i deres register. Her kan du blant annet se hvor flest sykler blir stjålet i Oslo.

Politiet skriver at sentrumsområdene i Oslo er mest utsatt for tyverier, særlig områdene rundt Youngstorget. NAFs kart bekrefter det politiet sier.

I et brev til Politidirektoratet fra februar i år, etterspør Troms, Trøndelag og Oslo politidistrikter en felles søkeportal for sykkelregistre som skal gjøre det enklere å jobbe med sykkeltyveri-saker. I dag må Politiet gjøre søk i hvert enkelt sykkelregister.

Her kan du se hvor syklene som er registrert stjålet i NAF sitt register 14. juli 2022. (NAF Sykkel / Skjerm)

