14 personer evakueres fra grunnstøtt skip ved Svalbard

– Det er skipet Isbjørn II som har grunnstøtt. Det er 14 personer om bord, og vi er nå i ferd med å evakuere folk til et annet fartøy, opplyser sysselmesterførstebetjent Ragnar Schølset til Svalbardposten.

– Vi har fått melding om at et skip har grunnstøtt i Borebukta i Isfjorden, sier assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl til NRK.

Personell fra Sysselmesterens kontor har reist ut for å bistå i situasjonen.

Borebukta og Isfjorden ligger like utenfor Longyearbyen og er et populært område for turistvirksomhet med båt.

