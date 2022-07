SAS-streiken: – Ekstremt viktig å finne en løsning nå

– Det er ekstremt viktig å finne en løsning nå. Dette er et selskap som er i en veldig krevende økonomisk situasjon, det er en ansattgruppe som har være ute i en konflikt lenge og mange er permitterte. Ikke minst så er det mange titusener som er berørt av denne konflikten, sa Ruland da han møtte et samlet pressekorps før forhandlingene starter opp igjen torsdag klokka 9.

Riksmekleren ville ikke kommentere hvor langt partene er unna en løsning, men understreket at han er optimist.

– Jeg har alltid tro på at det er mulig å finne en løsning, og jeg forventer at partene møter forhandlingsvillige og gjør så godt de kan for å komme til enighet, sa han.

Ingen deadline

Ruland ville heller ikke kommentere hvor langt forhandlingen kom i går, eller om det ligger nye forslag på bordet som det forhandles om. På spørsmål om hvor lenge forhandlingene kan pågå torsdag, var han derimot klar:

– Vi har ingen deadline i dag, vi kan sitte så lenge det er grunnlag for dialog, sa Ruland.

Han la likevel til at det er snakk om komplekse problemstillinger som det forhandles om.

– Vi skal gjøre så godt vi kan for å klare å finne en løsning så fort som mulig, la han til.

[ Historiker: SAS-streiken kan få betydning langt utover flybransjen ]

Konstruktivt

Riksmekleren var tydelig på at forhandlingsklimaet mellom partene er konstruktivt.

– Forhandlingsklimaet både før forhandlingene i går og gjennom dagen i går var godt. Målet er å finne en løsning, vi har allerede brukt mye tid, sa han.

Pilotstreiken i SAS har til nå kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, som tilsvarer 1,26 milliarder norske kroner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!