Renate er delvis ufør. Et krav på 39 000 kroner gjorde at hun tvang seg selv tilbake i full jobb

I 2012 ble fengselsbetjent Renate Gunnerød (44) delvis ufør. Hun har en kronisk sykdom som dårlig lot seg kombinere med fulltidsjobb på høysikkerhetsavdelinga i Skien fengsel.

Som 30 prosent ufør, hadde hun nesten ikke fravær. En lovendring skulle sette stopper for det.

Høsten 2016 åpner Gunnerød et brev fra Statens pensjonskasse (SPK). Det er et varsel om at hun vil motta et krav på 49 000 kroner. Ifølge SPK har hun jobbet for mye, etter at en lovendring i 2015 innførte inntektstak for delvis uføre.

Det høres kanskje ikke urimelig ut. Problemet er bare at Gunnerød som fengselsbetjent i turnus, ikke hadde et valg om når hun skulle jobbe.

Da turnusen hennes i 2016 falt på mange helligdager, utløste det tillegg som gjør at hun ifølge SPK har tjent for mye. Kravet ble senere justert til 39 000 kroner.

Gunnerød begynte å betale, i form av et månedlig trekk fra lønna. Hun holdt på med det et års tid.

Postkasse-skrekk

– Det var ei enorm belastning. Økonomien ble så stram at vi droppet å reise på ferie. Vi hadde små barn på den tiden og kunne ikke unne oss noe ekstra, forteller Gunnerød.

Hver gang hun så en konvolutt fra SPK i postkassa, eller fikk melding i digipost, fikk hun vondt i magen.

– Jeg kunne ikke leve slik. Jeg fant ut at jeg ble mer syk av å håndtere kravet enn å stå i full jobb.

Usikkerheten om framtidige krav om tilbakebetaling tvang Renate Gunnerød tilbake i full jobb. (Eirik Dahl Viggen)

Til slutt orket hun ikke mer. Hun avtalte med SPK å nedbetale restbeløpet på tre måneder, og gikk så tilbake i hundre prosent stilling for å få råd til å betale.

– Jeg vet om flere som har måttet ta opp lån for å klare det.

Ifølge advokat Imran Haider ved LOs juridiske avdeling, har tre andre fengselsbetjenter søkt advokathjelp fra LO i tilsvarende saker om turnus og uførepensjon.

Etter det NFF kjenner til, er også flere sykepleiere og lokførere involvert i lignende klagesaker mot SPK.

Bruker egenmeldinger

– Det går opp og ned. Jeg tar ut en del egenmeldinger og har en forståelsesfull lege som sykmelder, sier Gunnerød.

For å hente seg inn bruker hun fridagene i turnusen, kombinert med feriedager, for å få litt lengre friperioder. Hun blir sliten. For å få avbrekk, sper hun på med feriedager.

– Da jeg jobbet 70 prosent, hadde jeg nesten ikke fravær. Nå har jeg masse. Det må være mye dyrere for arbeidsgiver med så mye korttidsfravær.

Nav er inne og dekker opp en del av Gunnerøds fravær gjennom ordninga med lønnstilskudd for kronisk syke.

Krever månedlig rapport

– Hvis man tjener mer enn inntektsgrensa, får man mindre utbetalt i uførepensjon – uansett om man melder fra om inntektsendring eller ikke, skriver juridisk direktør i SPK, Rune Huse Kristoffersen i en epost.

Den som mottar uførepensjon, har plikt til å melde fra om inntektsøkninga i løpet av året, også som følge av turnustillegg.

Slik skal den månedlige pensjonen bli justert, og man unngår krav om tilbakebetaling. Grensa for inntekt ved siden av uførepensjon fastsettes når en uførepensjon starter.

SPK har ifølge Kristoffersen ingen oversikt over hvor mange som mottar uførepensjon mens de arbeider i turnus. Men antall SPK-medlemmer som får krav, og kravbeløpene, har etter regelendringa fra 2015 gått betydelig ned, ifølge SPK.

Går rettens vei

Etter at hun mottok kravet, benyttet Gunnerød seg av klagerettene til SPK. Hun fikk ikke medhold. Hun kontaktet så Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, som satte LOs juridiske avdeling på saken.

De fikk først medhold i Trygderetten, men SPK fikk til slutt medhold etter å ha anket.

LO har oversendt saken til Høyesterett for å få en prinsipiell avgjørelse. Om den kommer opp der, avgjøres på sensommeren. En høyesterettsdom vil få betydning for en rekke ansatte i turnus som arbeider mens de er delvis uføre.

– Vi velger å gå hele veien til Høyesterett siden dette er en svært prinsipiell sak for alle turnusansatte, sier NFF-leder Asle Aase.

– Det er ikke holdbart at SPK etter eget forgodtbefinnende har en praksis som straffer ansatte for å jobbe turnus med variable tillegg. Medlemmer i samme situasjon bør kontakte forbundet, så vil vi bistå dem sammen med LOs juridiske avdeling, fortsetter han.

Renate Gunnerød jobber fortsatt fulltid. Sammen med gode kollegaer jobber hun seks uker av gangen på avdelinga med særlig høy sikkerhet, med noen av Norges farligste innsatte.

Det er til tider en krevende jobb. Med de tilpasninger som gjøres av henne selv og en smidig arbeidsgiver, går det akkurat.

2758 krav

I 2020 hadde Statens pensjonskasse 37 000 medlemmer som mottok delvis uførepensjon.

Av disse fikk 2 758 krav om å betale tilbake beløp som de ifølge SPK hadde fått for mye utbetalt.

