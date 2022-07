Pensjonssystemet er lagd for folk med lette jobber, mener anleggsarbeider Bengt

– Pensjonssystemet er ikke lagd for folk med hardt arbeid. Ikke for å fornærme noen, men det virker som det er rigga for funksjonærer og folk med lettere arbeid, mener Bengt Magnussen (58).

Han er anleggsarbeider gjennom mange år og fersk hovedtillitsvalgt i Hæhre Entreprenørklubb som har Norsk Arbeidsmandsforbund som hovedforbund.

Mange med slitsomme jobber som hadde trengt å gå av tidlig, får ingen hjelp fra ekspertene i Pensjonsutvalget til bedre pensjoner.

Ekspertene har gått gjennom pensjonssystemet og skrevet en rapport på 362 sider som de leverte til arbeidsministeren i midten av mai.

Bengt hadde en plan

Planen hans var å gå av med pensjon når han fyller 62 om fire år. Så sjekket Bengt pensjonskalkulatoren.

Hvis han gjør slik han hadde tenkt og slutter å jobbe når han er blitt 62, vil han bare få 300.000 kroner i pensjon i året, før skatt.

Da vil han ha vært i arbeid i 46 år.

Beløpet er inkludert alderspensjon fra Folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgivere og avtalefestet pensjon (AFP). Og til sammen blir det mindre enn halve lønna han har nå.

Så hvordan skulle økonomien gå i hop?

FriFagbevegelse intervjuet Magnussen for et par måneder siden. Da sjekket han pensjonskontoen, og så at hvis han holder ut til han er 67 år, vil den totale pensjonen bli 430.000 kroner i året.

Pensjonssystemet belønner dem som klarer å stå lenge i arbeid. Klarer du det ikke, straffes du økonomisk.

LO kritiserte Pensjonsutvalget for ikke å foreslå noe som kan bedre pensjonene til «sliterne» i arbeidslivet, folk som på grunn av helsa si ikke kan jobbe lenger for å sikre seg en god alderspensjon.

Les også: Folk som holder seg friske, belønnes. En svakhet i systemet, mener pensjonsforsker

Han gikk i tenkeboksen

– Ser du nå for deg å jobbe til du er 67 år?

– Jeg har regna fram og tilbake på det. Planen min nå er å ta ut avtalefestet pensjon og jobbe ved siden av helt til jeg er rundt 65-67 år, svarer Magnussen.

Han har ikke planlagt å ta ut noe alderspensjon mens han da jobber, som er mulig.

Bengt Magnussen begynte å jobbe da han var 16 år. Når han fyller 67, vil han altså ha vært i arbeid i over 50 år. Hvis han holder ut.

– Det skal ikke være sånn at folk helst skal jobbe livet av seg, mener Magnussen.

Les også: «Det er arbeidslivet som må endres – ikke pensjonsalderen»

Heftig å bli hovedtillitsvalgt

Det har skjedd en stor endring i livet til Bengt.

I våres valgte klubbkameratene ham til hovedtillitsvalgt i den store anleggsbedriften Hæhre. Det betyr at Bengt skal jobbe med klubbarbeid på heltid i året som kommer, og sannsynligvis lenger, «hvis jeg blir gjenvalgt», sier han med et smil.

– Vil du si at din arbeidshverdag er mindre belastende som hovedtillitsvalgt i klubben enn som anleggsarbeider?

– Ja! Nå har jeg firedagers uke hele arbeidsåret, og ikke så lange arbeidsdager som før.

Inntil nylig jobbet han skift med 12-timers arbeidsdager 14 dager i strekk, og så 14 dager av.

– Dette er mindre fysisk belastende enn det jeg drev med som anleggsarbeider, og mindre slitsomt.

Han syns samtidig det er «heftig» å hoppe inn i vervet som hovedtillitsvalgt.

– Jeg må sette meg inn i mange ting og har mye å lære.

[ «Anna» fra Ukraina ber venner dra til andre land enn Norge: – Når jeg forteller vår historie forstår de hvorfor ]

Vil heve pensjonsalderen

Pensjonsutvalget foreslår å heve pensjonsalderen gradvis i de kommende åra.

– Samtidig får ikke de som går under begrepet slitere noe annet tilbud. Om de ikke skulle stå løpet ut til 70 år, så er alternativet uføretrygd med alt det innebærer.

Les også: Sliterpensjonen skulle hjelpe folk som Roger. Nå får han ikke en krone

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen