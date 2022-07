Ny person pågrepet etter skyteepisode i Stavanger

Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til Buøy på Hundvåg i Stavanger i en væpnet politiaksjon.

– En gutt under 18 år er pågrepet under en planlagt operasjon, og pågripelsen var udramatisk. Foreldrene er kontaktet, sier politiadvokat Tor Arvid Bruskeland i Sørvest politidistrikt til TV 2.

Pågripelsen er den andre i forbindelse med en skyteepisode i Hundvågkrossen sent tirsdag, da en mann viste fram et våpen, oppførte seg truende og løsnet et skudd i luften.

Mannen ble tatt inn til avhør onsdag, og senere fremstilt for Sør-Rogaland tingrett. Der ble han varetektsfengslet for fire uker, skriver Stavanger Aftenblad.

Gutten sitter nå i varetekt og skal i avhør. Han har fått oppnevnt en forsvarer som skal være til stede under avhøret.

– Så vidt meg bekjent, er det ingen planer om nye aksjoner, sier Bruskeland til avisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!