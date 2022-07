Mer politi i Oslo for å «gjenskape tryggheten» etter skytingen

– Det er viktig for oss å trygge befolkningen mest mulig, spesielt etter en så alvorlig hendelse som skytingen 25. juni, sier stabssjef Torgeir Lindstad til NTB.

Politiet har derfor omdisponert på ressursene for å ha flere «trygghetsskapende patruljer» i gatene, som de selv kaller det.

– Patruljene skal, på lik linje med andre patruljer i Oslo politidistrikt, være til stede der folk er. Hensikten er at de skal være synlige, ha tid til å møte og snakke med befolkningen for å gjenskape tryggheten, sier han.

To mennesker ble drept og over tjue såret da Zaniar Matapour løsnet skudd mot mennesker på to utesteder i Oslo natt til lørdag 25. juni. Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Lindstad kan ikke si hvor mange ekstra betjenter som patruljerer gatene. Han sier heller ikke hvor lenge den særskilte bemanningen vil vare.

– Vi vil ha økt synlighet så lenge behovet er til stede.

Et vesentlig bakteppe til oppbemanningen er at PST vurderer at det er høy terrortrussel i landet.

Etter angrepet i hovedstaden har det blitt innført midlertidig beredskap i hele landet.

