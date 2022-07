De pårørende er varslet, opplyser svensk politi.

Politiet opplyser at det er innledet en etterforskning for grov uaktsomhet til sjøs samt forvoldelse av en annens død. Det er ikke kjent hva som er bakgrunnen for dette.

De to personene samt vrakgods ble funnet i en leteaksjon. Den ble avsluttet klokka 13.35 onsdag.

