Sykehusansatte må jobbe ekstra på grunn av SAS-streiken

– Ansatte på UNN har jobbet ekstra, og de har gjort en fantastisk jobb. Uten dem hadde vi hatt store problemer nå, sier kommunikasjonssjef Hilde Pettersen Kvalvik til VG.

Den pågående SAS-streiken gjør at ansatte på sykehuset har jobbet mer. Sykehuset er bekymret for bemanningen neste uke, hvis streiken fortsetter. Denne uken har en dispensasjon sørget for at helsepersonell kommer seg på jobb, men neste uke er fortsatt usikker.

I verste fall må ansatte fortsette å jobbe ekstra, og planlagt aktivitet trappes ned.

Tirsdag vurderte Helsetilsynet at streiken så langt ikke har utgjort umiddelbar fare for liv og helse.