Power advarer mot SMS-svindel

– Dette er klassisk SMS-svindel der avsender utgir seg for å være kjente norske forhandlere og lurer privatpersoner for pengesummer, sier Monica Iren Fasting, som er nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power, i en pressemelding.

Hun ber alle som har fått en slik tekstmelding, om å ikke trykke på linken og heller slette den.

– SMS-svindel er dessverre noe vi har opplevd før, og det er like fortvilende for kundene våre som for oss. Et godt råd er å sjekke lenkene nøye og være kritisk, sier Fasting.

