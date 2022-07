To livløse personer hentet opp fra sjøen ved Hvaler

– Begge var tilsynelatende livløse, sier redningsleder Vincent Roos ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK.

Den første meldingen gikk ut på at funnet ble gjort ved Tjurholmen, som ligger ved Sekken utenfor Herføl. Redningsselskapet melder på Twitter at de leter i svensk farvann, sørøst for Herføl.

Flere redningsskøyter og et redningshelikopter deltar i aksjonen. Også svensk redningstjeneste deltar.

#Hvaler: #redningsskøytene RS «Ragnar Stoud Platou» og RS «Horn Stayer» og en rekke andre norske og svenske ressurser deltar i en pågående aksjon rundt i svensk farvann, sørøst for Herføl i Hvaler. https://t.co/1DH4uIU9a6 — Redningsselskapet (@NSSR) July 13, 2022

